Elezioni ecco quando si voterà per il rinnovo dei sindaci e delle amministrazioni | le date e gli orari

Coinvolti 71 Comuni siciliani tra cui Agrigento con 9 Comuni interessati: seggi aperti a fine maggio con eventuale ballottaggio a giugno La Sicilia si prepara a tornare alle urne per le elezioni amministrative e tra i protagonisti c’è anche Agrigento. Il voto è stato fissato per domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno. I seggi resteranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 secondo quanto stabilito dal decreto che ha ufficializzato l’elenco dei Comuni chiamati al voto: in totale sono 71 in tutta l’Isola. Tra questi figurano tre capoluoghi di provincia, tra cui proprio Agrigento, insieme a Enna e Messina. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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