Affluenza alle urne per le Elezioni del Consiglio Provinciale | i dati delle ore 12

Alle ore 12,00, durante le elezioni del Consiglio Provinciale, sono stati registrati 668 votanti su 1.317 aventi diritto, con una percentuale del 50,72%. La partecipazione si riferisce al totale degli elettori che si sono recati alle urne fino a quella fascia oraria. I dati sono stati comunicati ufficialmente e riguardano l’intero corpo elettorale coinvolto.

Alle ore 12,00 hanno votato – complessivamente - 668 aventi diritto su 1.317, pari al 50,72% del corpo elettorale. Così nel dettaglio:Fascia A: 417 votanti su 841 – 49,58%Fascia B: 143 votanti su 257 – 55,64%Fascia C: 53 votanti su 117 – 45,3%Fascia D: 55 votanti su 102 – 53,92% AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Elezioni ad Avellino, D'Agostino (FI): «La settimana prossima il nome definitivo, il centrodestra sarà unito su Laura Nargi» . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Elezioni comunali, l'affluenza alle urne alle ore 12Ufficiale il primo dato relativo all'affluenza alle urne nelle 23 sezioni di Pescara richiamate alle urne dopo la decisione del Consiglio di Stato. Elezioni comunali, l'affluenza alle urne alle ore 19Ufficiale anche il secondo dato riscontrato, alle ore 19, a Pescara nelle 23 sezioni dove i cittadini sono stati chiamati nuovamente a votare Alle... Come si vota alle Regionali 2025: i candidati, la scheda, le regole Aggiornamenti e notizie su Affluenza alle urne per le Elezioni del... Temi più discussi: Elezioni comunali, l'affluenza alle urne alle ore 12; Domani Pescara torna al voto in 23 sezioni, alle urne 13.956 elettori; Elezioni comunali, l'affluenza alle urne alle ore 12; Elezioni parziali. Ieri alle urne 6mila pescaresi, Politica Pescara. Elezioni comunali, l'affluenza alle urne alle ore 19Ufficiale anche il secondo dato riscontrato, alle ore 19, a Pescara nelle 23 sezioni dove i cittadini sono stati chiamati nuovamente a votare ... ilpescara.it Elezioni parziali. Ieri alle urne 6mila pescaresiSono complessivamente 13.956 gli elettori chiamati alle urne per il voto parziale di ieri 8 e oggo 9 marzo a Pescara dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l’esito del 2024. Alle 12 ... abruzzoindependent.it LabTv. . Le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Calvi e la scelta del sindaco. L'intervista al candidato Domenico Errico facebook