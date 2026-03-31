Si spaccia per il padre e tenta di rapire un bambino di 8 anni ma il piccolo lo smaschera | arrestato 30enne

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha cercato di portare via un bambino di otto anni fingendosi suo padre. Il tentativo è stato sventato dal bambino, che ha riconosciuto la truffa e ha impedito che il sospettato portasse a termine l’azione.

Un uomo di trent’anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di «tentato sequestro di persona» dopo aver cercato di portare via un bambino di otto anni fingendosi suo padre. L’episodio è avvenuto negli spogliatoi di un centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, al termine di un allenamento. È stato il piccolo stesso a dare l’allarme, avvisando l’istruttore che quell’uomo non era un suo familiare. A quel punto il trentenne, incensurato, ha tentato di allontanarsi, ma è stato fermato dai genitori degli altri compagni di squadra, che hanno poi contattato il 112. La vicenda risale a giovedì scorso, ma è stato comunicato oggi... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Bergamo, si finge il padre e tenta di rapire un bambino: arrestatoUn 30enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona per aver cercato di portare via un bambino di 8 anni... Osio Sotto: si spaccia per il padre e cerca di rapire un bimbo di 8 anni, arrestatoOsio Sotto, 31 marzo 2026 – Cerca di portare via un bambino da un centro sportivo, spacciandosi per il padre. Tenta di rapire una bimba di un anno a Bergamo: arretato Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Da Harry Potter a Cruel Intentions, serie nate da film cult Millenial; Milano, festa di compleanno della bimba al Parco Sempione con i compagni di classe, multa di 80 euro: Togliete subito i tavoli; Chiesto nuovo processo ad Avellino: dove la cocaina scorre nel salotto dei rispettabili; Milano, festa per una bimba di 8 anni al Parco Sempione, ma arrivano i vigili e multano i genitori. Osio Sotto: si spaccia per il padre e cerca di rapire un bimbo di 8 anni, arrestatoL’inquietante episodio si è verificato in un centro sportivo, al termine di un allenamento. Il piccolo è stato bloccato dall’istruttore e dagli altri genitori ... ilgiorno.it Spaccia cocaina al parchetto nonostante ci siano bambini e famiglie facebook Spaccia hashish all'interno dei giardini: arrestato x.com