Tarantini Time Quotidiano La città di Taranto si avvia verso uno dei periodi più sentiti e significativi dell’anno: la Settimana Santa. Non si tratta di una semplice ricorrenza religiosa, ma di una vera e propria sospensione del tempo, un’attesa che dura mesi, che appartiene alla memoria profonda della città e richiama fedeli, confraternite e famiglie attorno a riti antichi, tramandati di generazione in generazione. Tra preghiera, silenzio, marce funebri e il caratteristico nazzecare, il passo oscillante dei confratelli, si rinnova una delle tradizioni più forti e identitarie del territorio. I riti cominciano già nei giorni che precedono le processioni e vivono di momenti che, da sempre, fanno parte dell’anima della Settimana Santa tarantina. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Settimana Santa, Taranto si prepara ai riti: aste, processioni e devozione

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