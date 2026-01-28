La città di Niscemi si trova in ginocchio dopo l’ultima frana che ha distrutto gran parte del territorio. Le strade sono inagibili e le case sono state danneggiate o abbandonate. La gente si affida alla Madonna, sperando in un miracolo che possa portare un po’ di pace e di speranza. Un lenzuolo bianco sventola sui palazzi principali, simbolo di dolore e di richiesta di aiuto. La comunità si sente abbandonata e chiede interventi concreti per ripartire.

AGI - " Niscemi rialzati ". Un lenzuolo bianco è stato appeso su un palazzo che si affaccia sulla piazza principale del Paese scivolato nell'angoscia come la collina su cui sorge, ferita da una imponente frana di 4 chilometri. Di fronte c'è il Comune dove si susseguono riunioni e vertici e accanto una chiesa, dove ieri sera Niscemi si è affidata alla Madonna del Bosco. Il quadro raffigurante l'immagine della Patrona, per l'occasione è stato portato in processione dal Santuario alla chiesa. A pregare anche il sindaco, Massimiliano Conti. Un paese fantasma. Niscemi è un paese fantasma. Buona parte dei quartieri sono transennati. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Abbiamo perso tutto", la disperazione di Niscemi che si affida alla Madonna

Approfondimenti su Niscemi Frana

Niscemi si prepara a chiedere aiuto alla Madonna dopo la frana che ha colpito la città.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Dramma Niscemi: Quella casa sul dirupo è mia, ho perso tutto anche i ricordi; La frana di Niscemi, la rabbia dei residenti: Abbiamo perso tutto. Poi la protesta: Verg; Video - Casoria, la rabbia dei residenti del palazzo crollato: Abbiamo perso tutto; VIDEO e FOTO | Dopo il ciclone Harry, i giovani volontari in campo a Catania: Aiutiamo subito chi ha perso tutto.

Abbiamo perso tutto, ora Niscemi si affida alla MadonnaAGI - Niscemi rialzati. Un lenzuolo bianco è stato appeso su un palazzo che si affaccia sulla piazza principale del Paese scivolato nell'angoscia come la collina su cui sorge, ferita da una imponent ... msn.com

Pio e Amedeo: Siamo comici, non maestri di vita. E non abbiamo perso la voglia di ridere di tuttoRoma – Pio e Amedeo interpretano e, dirigono Oi vita mia, commedia che mescola il quotidiano alle crepe dell’Italia di oggi. Al centro, due fragilità che raramente dialogano: giovani in difficoltà e ... repubblica.it

Chivu: "Abbiamo perso partite in Champions in cui meritavamo di più. Ma è inutile dire che abbiamo perso a Madrid all'ultimo secondo, inutile parlare del rigore dato al Liverpool. Contro l'Arsenal, il 3-1 arriva a fine partita, potevamo pareggiarla. Ma quello - facebook.com facebook

Chivu: "Abbiamo perso partite in Champions in cui meritavamo di più. Ma è inutile dire che abbiamo perso a Madrid all'ultimo secondo, inutile parlare del rigore dato al Liverpool. Contro l'Arsenal, il 3-1 arriva a fine partita, potevamo pareggiarla. Ma quello che x.com