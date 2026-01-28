Abbiamo perso tutto la disperazione di Niscemi che si affida alla Madonna
La città di Niscemi si trova in ginocchio dopo l’ultima frana che ha distrutto gran parte del territorio. Le strade sono inagibili e le case sono state danneggiate o abbandonate. La gente si affida alla Madonna, sperando in un miracolo che possa portare un po’ di pace e di speranza. Un lenzuolo bianco sventola sui palazzi principali, simbolo di dolore e di richiesta di aiuto. La comunità si sente abbandonata e chiede interventi concreti per ripartire.
AGI - " Niscemi rialzati ". Un lenzuolo bianco è stato appeso su un palazzo che si affaccia sulla piazza principale del Paese scivolato nell'angoscia come la collina su cui sorge, ferita da una imponente frana di 4 chilometri. Di fronte c'è il Comune dove si susseguono riunioni e vertici e accanto una chiesa, dove ieri sera Niscemi si è affidata alla Madonna del Bosco. Il quadro raffigurante l'immagine della Patrona, per l'occasione è stato portato in processione dal Santuario alla chiesa. A pregare anche il sindaco, Massimiliano Conti. Un paese fantasma. Niscemi è un paese fantasma. Buona parte dei quartieri sono transennati. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondimenti su Niscemi Frana
"Abbiamo perso tutto", ora Niscemi si affida alla Madonna
Niscemi si prepara a chiedere aiuto alla Madonna dopo la frana che ha colpito la città.
Suo fratello scomparso sul Gran Sasso, lei si affida a un sensitivo che le chiede 75 euro e poi le indica un punto dove cercare: la disperazione di Diana Brozek
Ultime notizie su Niscemi Frana
Argomenti discussi: Dramma Niscemi: Quella casa sul dirupo è mia, ho perso tutto anche i ricordi; La frana di Niscemi, la rabbia dei residenti: Abbiamo perso tutto. Poi la protesta: Verg; Video - Casoria, la rabbia dei residenti del palazzo crollato: Abbiamo perso tutto; VIDEO e FOTO | Dopo il ciclone Harry, i giovani volontari in campo a Catania: Aiutiamo subito chi ha perso tutto.
Abbiamo perso tutto, ora Niscemi si affida alla MadonnaAGI - Niscemi rialzati. Un lenzuolo bianco è stato appeso su un palazzo che si affaccia sulla piazza principale del Paese scivolato nell'angoscia come la collina su cui sorge, ferita da una imponent ... msn.com
Pio e Amedeo: Siamo comici, non maestri di vita. E non abbiamo perso la voglia di ridere di tuttoRoma – Pio e Amedeo interpretano e, dirigono Oi vita mia, commedia che mescola il quotidiano alle crepe dell’Italia di oggi. Al centro, due fragilità che raramente dialogano: giovani in difficoltà e ... repubblica.it
Chivu: "Abbiamo perso partite in Champions in cui meritavamo di più. Ma è inutile dire che abbiamo perso a Madrid all'ultimo secondo, inutile parlare del rigore dato al Liverpool. Contro l'Arsenal, il 3-1 arriva a fine partita, potevamo pareggiarla. Ma quello - facebook.com facebook
Chivu: "Abbiamo perso partite in Champions in cui meritavamo di più. Ma è inutile dire che abbiamo perso a Madrid all'ultimo secondo, inutile parlare del rigore dato al Liverpool. Contro l'Arsenal, il 3-1 arriva a fine partita, potevamo pareggiarla. Ma quello che x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.