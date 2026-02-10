Bollette errate più tutele per i consumatori | cosa cambia con le nuove regole

Molti italiani si trovano a dover affrontare bollette di luce o gas con importi sbagliati o poco chiari. Le nuove regole introducono più tutele per i consumatori, che potranno contestare più facilmente eventuali errori e ricevere assistenza più rapida. Le aziende dovranno rispettare regole più stringenti per la trasparenza e la precisione delle fatture.

Ricevere una bolletta di luce o gas con importi incomprensibili o sbagliati è un’esperienza comune a molti consumatori. Errori di lettura, consumi stimati non corretti, conguagli tardivi o tariffe applicate in modo improprio sono tra le principali cause delle contestazioni. Con le nuove regole introdotte nel settore dell’energia dal primo gennaio scorso, però, arrivano tutele più forti per gli utenti, a partire da tempi certi per le risposte e indennizzi automatici in caso di ritardi. Ecco cosa è importante sapere. Bollette sbagliate: quando si può presentare reclamo. Il consumatore ha diritto a contestare la bolletta ogni volta che riscontri: importi non coerenti con i consumi reali; fatturazioni basate su stime errate; doppie bollette o addebiti duplicati; applicazione di costi non previsti dal contratto; conguagli poco chiari o riferiti a periodi troppo lontani nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

