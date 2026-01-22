GPL e ETS2 | come le nuove regole europee influenzeranno costi e consumatori

Le recenti normative europee, tra cui il sistema ETS2, entreranno in vigore nel 2027, influenzando settori come il trasporto, il riscaldamento e le industrie off-grid. Queste regole mirano a ridurre le emissioni di gas serra, con potenziali ripercussioni sui costi per aziende e consumatori. È importante comprendere come tali cambiamenti possano modificare il panorama energetico e industriale nei prossimi anni.

Il nuovo sistema europeo di scambio delle quote di emissione ETS2, la cui entrata in vigore è prevista dal 2027 con effetti dal 2028, avrà un impatto significativo su trasporto stradale, riscaldamento domestico e industrie off-grid. E' quanto emerso a Palazzo Giustiniani, a Roma, durante l'incontro dedicato al ruolo del GPL e delle sue versioni rinnovabili nella transizione energetica dei settori residenziale, industriale e automotive. Secondo uno studio realizzato dalla società di consulenza BIP, i costi aggiuntivi per famiglie potrebbero arrivare fino a 280 euro all’anno per la spesa carburante delle auto e fino a 600 euro per il riscaldamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

