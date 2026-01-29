ChatGPT cita l’enciclopedia di Musk | scoperta la fonte che nessuno si aspettava e che genera controversie
Una fonte inattesa emerge nel mondo di ChatGPT. Durante una conversazione, l’intelligenza artificiale cita un’enciclopedia di Elon Musk, dato che ha generato subito discussioni e polemiche. La scoperta ha sorpreso molti, considerando che nessuno pensava a questa connessione. Ora si cerca di capire se si tratta di un errore o di un’indicazione precisa di come le IA attingano alle informazioni.
Nel mondo delle intelligenze artificiali, dove i confini tra alleanze e rivalità sono labili quanto il codice che le genera, è emersa una scoperta che ha sollevato più di un sopracciglio. ChatGPT, il modello linguistico di punta di OpenAI, ha iniziato a citare Grokipedia come fonte nelle sue risposte. Per chi non la conoscesse, Grokipedia è l’enciclopedia generata con l’intelligenza artificiale sviluppata da xAI, la società fondata da Elon Musk. Una contaminazione incrociata che apre scenari inquietanti sulla qualità e l’affidabilità delle informazioni che milioni di utenti ricevono ogni giorno. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondimenti su ChatGPT Musk
The Jackal in lacrime per Vessicchio: le parole che nessuno si aspettava di leggere (e che ha commosso tutta l’Italia)
I 3 film epici costati una fortuna che hanno deluso milioni di spettatori: i flop che nessuno si aspettava
Ultime notizie su ChatGPT Musk
Argomenti discussi: ChatGPT cita Grokipedia, cosa succede se l’AI si allena su altre AI; ChatGPT ha iniziato a citare Grokipedia, la problematica enciclopedia di Elon Musk; ChatGpt cita Grokipedia di Musk: perché succede, perché è un rischio; Dalla Spagna al Sochi: l’allenatore che delegava tutto a ChatGPT.
ChatGpt cita Grokipedia di Musk: perché succede, perché è un rischioUn test del Guardian segnala l'emergere di Grokipedia, il database generativo di xAI, tra le fonti utilizzate da GPT-5.2, l’ultimo modello di OpenAI. Il ... repubblica.it
ChatGPT cita Grokpedia come fonte, e non è una buona cosaUn report rivela che ChatGPT cita Grokpedia come fonte su temi controversi, sollevando interrogativi sull’affidabilità del chatbot. techprincess.it
Mario Moroni. . ChatGPT cita Grokipedia di Musk come fonte, ed è un problema - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.