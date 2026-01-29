Una fonte inattesa emerge nel mondo di ChatGPT. Durante una conversazione, l’intelligenza artificiale cita un’enciclopedia di Elon Musk, dato che ha generato subito discussioni e polemiche. La scoperta ha sorpreso molti, considerando che nessuno pensava a questa connessione. Ora si cerca di capire se si tratta di un errore o di un’indicazione precisa di come le IA attingano alle informazioni.

Nel mondo delle intelligenze artificiali, dove i confini tra alleanze e rivalità sono labili quanto il codice che le genera, è emersa una scoperta che ha sollevato più di un sopracciglio. ChatGPT, il modello linguistico di punta di OpenAI, ha iniziato a citare Grokipedia come fonte nelle sue risposte. Per chi non la conoscesse, Grokipedia è l’enciclopedia generata con l’intelligenza artificiale sviluppata da xAI, la società fondata da Elon Musk. Una contaminazione incrociata che apre scenari inquietanti sulla qualità e l’affidabilità delle informazioni che milioni di utenti ricevono ogni giorno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - ChatGPT cita l’enciclopedia di Musk: scoperta la fonte che nessuno si aspettava (e che genera controversie)

