Si insedia il Partito Liberaldemocratico | Nicola Cavina eletto segretario provinciale

Questa mattina a Ravenna si è svolto il primo Congresso Provinciale del Partito Liberaldemocratico. Nicola Cavina è stato eletto nuovo segretario e ora guida il partito nella provincia. La cerimonia segna l’inizio di un lavoro più strutturato e di una presenza più forte sul territorio ravennate.

Con il congresso di fondazione di Ravenna, il Partito Liberaldemocratico conferma la “volontà di radicarsi sul territorio" Si è svolto sabato a Ravenna il primo Congresso Provinciale del Partito Liberaldemocratico, un passaggio che sancisce l’avvio ufficiale della struttura territoriale del partito nella provincia ravennate e l’inizio di un lavoro organizzato e continuativo sul territorio. Il segretario provinciale eletto è Nicola Cavina. Il Congresso ha inoltre approvato la mozione politica provinciale, che individua le priorità programmatiche e le linee d’azione del Partito Liberaldemocratico per affrontare i nodi strategici dell’area ravennate, con un’impostazione orientata a soluzioni realizzabili, misurabili e costruite in dialogo con cittadini, imprese e corpi intermedi.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

