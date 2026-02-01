Si insedia il Partito Liberaldemocratico | Nicola Cavina eletto segretario provinciale

Questa mattina a Ravenna si è svolto il primo Congresso Provinciale del Partito Liberaldemocratico. Nicola Cavina è stato eletto nuovo segretario e ora guida il partito nella provincia. La cerimonia segna l’inizio di un lavoro più strutturato e di una presenza più forte sul territorio ravennate.

Con il congresso di fondazione di Ravenna, il Partito Liberaldemocratico conferma la “volontà di radicarsi sul territorio" Si è svolto sabato a Ravenna il primo Congresso Provinciale del Partito Liberaldemocratico, un passaggio che sancisce l’avvio ufficiale della struttura territoriale del partito nella provincia ravennate e l’inizio di un lavoro organizzato e continuativo sul territorio. Il segretario provinciale eletto è Nicola Cavina. Il Congresso ha inoltre approvato la mozione politica provinciale, che individua le priorità programmatiche e le linee d’azione del Partito Liberaldemocratico per affrontare i nodi strategici dell’area ravennate, con un’impostazione orientata a soluzioni realizzabili, misurabili e costruite in dialogo con cittadini, imprese e corpi intermedi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ravenna Partito Partito Liberaldemocratico Napoli, Alfio Ferlito eletto segretario provinciale Il Partito Liberaldemocratico di Napoli ha eletto Alfio Ferlito come nuovo segretario provinciale durante il congresso di Pomigliano d’Arco. Andrea Ferrando eletto segretario provinciale del partito Liberaldemocratico di Rimini Andrea Ferrando, 55 anni di Verucchio, è stato eletto nuovo segretario provinciale del Partito Liberaldemocratico di Rimini. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ravenna Partito Argomenti discussi: Puglia, si insedia il Consiglio regionale dell’era Decaro. Invece di vietare i social, facciamoli diventare un posto normale, e non la fogna anonima che sono adesso. Qui (partitoliberaldemocratico.com/responsabilita…) trovate la proposta del Partito Liberaldemocratico sulla responsabilità digitale e cibernetica. - facebook.com facebook Sono decenni che chi fonda un partito ha bisogno di usare termini come “Italia”, “fratelli”, “forza”, “stelle”, “futuro”, “coraggio” e chi più ne ha più ne metta. Per non parlare del brutale saccheggio della botanica (querce, ulivi, margherite) occorso nei decenni scor x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.