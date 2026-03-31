Si finge il padre di un bambino e tenta di rapirlo | arrestato 30enne al centro sportivo

Un uomo di 30 anni di origini pakistane e residente a Dalmine è stato arrestato nel pomeriggio al centro sportivo di Osio Sotto. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe presentato fingendosi il padre di un bambino e avrebbe tentato di portarlo via. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine che hanno fermato l’individuo e messo fine al suo tentativo.

Osio Sotto. Un uomo di 30 anni, di origini pakistane e residente a Dalmine, nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona per aver cercato di portare via un bambino di 8 anni spacciandosi per il padre negli spogliatoi di un centro sportivo di Osio Sotto, al termine di un allenamento di calcio. È stato il bambino ad avvisare l’allenatore che quell’uomo non era suo padre. A quel punto il 30enne, il quale risulta incensurato, si è allontanato in seguito all’intervento dell’istruttore. L’uomo potrebbe aver origliato il nome del bambino proprio durante gli allenamenti, cercando poi di avvicinarlo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Si finge il padre di un bambino e tanta di rapirlo: arrestato 30enne al centro sportivo Si finge il padre di un bimbo di 8 anni per cercare di rapirlo in un centro sportivo a Osio Sotto: arrestatoUn uomo di trent'anni è stato arrestato dopo che ha provato a rapire un bambino di 8 anni in un centro sportivo a Osio Sotto, comune che si trova in... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Si finge avvocato e truffa il padre di un disabile; Latte guasto; Bari, si finge nipote e raggira un'anziana di 100mila euro: ai domiciliari un 22enne e una 50enne napoletani; Bari, truffa da 100mila euro ad un’anziana: Nonna, serve oro per papà. Arrestati due napoletani. Si finge il padre di un bimbo di 8 anni e cerca di rapirlo, arrestato- BERGAMO, 31 MAR - Un 30enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato sequestro di persona per aver cercato di portare via un bambino di 8 anni spacciandosi per il padre negli spogli ... msn.com Bergamo, si finge padre e tenta di rapire un bambino di 8 anni a fine allenamento: arrestato 30enne - facebook.com facebook Si finge adolescente e adesca undicenne in chat: «Mandami qualche foto porno». Ma i genitori lo scoprono e lo denunciano: vicentino ai domiciliari x.com