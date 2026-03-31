Si finge il padre di un bimbo di 8 anni per cercare di rapirlo in un centro sportivo a Osio Sotto | arrestato

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, dopo aver tentato di rapire un bambino di 8 anni nel corso di un centro sportivo. Secondo le fonti, si sarebbe spacciato per il padre del minore nel tentativo di portarlo via. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che l’episodio si concretizzasse.