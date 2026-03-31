Si finge il padre di un bimbo di 8 anni per cercare di rapirlo in un centro sportivo a Osio Sotto | arrestato
Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, dopo aver tentato di rapire un bambino di 8 anni nel corso di un centro sportivo. Secondo le fonti, si sarebbe spacciato per il padre del minore nel tentativo di portarlo via. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che l’episodio si concretizzasse.
Un uomo di trent'anni è stato arrestato dopo che ha provato a rapire un bambino di 8 anni in un centro sportivo a Osio Sotto, comune che si trova in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Si finge il padre di un bimbo di 8 anni e cerca di rapirlo in un centro sportivo del BergamascoUn 30enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona per aver cercato di portare via un bambino di 8 anni...
Bergamo, si finge il padre di un bimbo di otto anni e cerca di rapirlo: arrestatoIl bambino ha dato l'allarme, l'uomo bloccato da altri genitori mentre tentava la fuga