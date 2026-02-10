Controlli straordinari nel settore edile | tre titolari denunciati per violazioni della sicurezza e lavoro nero

Questa mattina i carabinieri di Bronte hanno effettuato controlli straordinari nel settore edile. Durante le operazioni, hanno denunciato tre titolari per violazioni della sicurezza e lavoro nero. Le verifiche sono nate per contrastare irregolarità e garantire il rispetto delle norme in un settore spesso soggetto a abusivismo.

Si tratta di un uomo di 46 anni residente a Grammichele, un 37enne di Biancavilla e di una donna di 29 anni residente a Scordia. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbero responsabili, a vario titolo, di gravi violazioni della normativa sulla sicurezza nei cantieri. Tra le irregolarità riscontrate, i lavoratori non risultavano adeguatamente formati sui rischi connessi all'attività lavorativa, come previsto dal Decreto Legislativo 812008, né sottoposti alle visite mediche obbligatorie per il monitoraggio della loro salute. È stata inoltre accertata la mancata installazione di impianti elettrici idonei, con conseguenti rischi per l'incolumità dei lavoratori.

