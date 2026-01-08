Si cerca un autista per la consegna di alimenti e bevande con esperienza | come candidarsi
Il Centro per l'impiego di Chieti ricerca un autista con esperienza nella consegna di alimenti e bevande, disponibile a trasferte e in grado di utilizzare il tablet. La candidatura è aperta a chi possiede le competenze richieste e desidera inserirsi in un ruolo stabile. Per candidarsi, si invita a consultare l'annuncio presso il Centro per l'impiego di Chieti e seguire le istruzioni indicate.
Il Centro per l'impiego di Chieti cerca un autista consegnatario disponibile a trasferte, che sappia utilizzare il tablet. L'annuncio è per conto di un'attività che opera nel settore della distribuzione di alimenti e bevande per la ristorazione, pasticceria, gelateria e panificazione. La sede di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
