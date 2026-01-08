Si cerca un autista per la consegna di alimenti e bevande con esperienza | come candidarsi

Il Centro per l'impiego di Chieti ricerca un autista con esperienza nella consegna di alimenti e bevande, disponibile a trasferte e in grado di utilizzare il tablet. La candidatura è aperta a chi possiede le competenze richieste e desidera inserirsi in un ruolo stabile. Per candidarsi, si invita a consultare l'annuncio presso il Centro per l'impiego di Chieti e seguire le istruzioni indicate.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.