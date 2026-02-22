Bankitalia | Gli Usa stanno pagando il costo più elevato

L’inasprimento delle tariffe commerciali deciso dagli Stati Uniti ha provocato un aumento dei costi per le aziende europee. Secondo Bankitalia, questa guerra dei dazi fa salire i prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti, rallentando la crescita economica. Le imprese italiane devono affrontare maggiori spese per importare materie prime e componenti, con ripercussioni sui prezzi al consumo e sui margini di profitto. La disputa commerciale si riflette così sulla vita quotidiana di cittadini e imprese.

La guerra dei dazi scatenata da Donald Trump avrebbe dovuto rallentare la corsa della globalizzazione e riequilibrare i rapporti a favore degli Stati Uniti. Ma, almeno finora, l'effetto sembra essere diverso: il commercio internazionale non si è fermato, gli scambi non si sono contratti ma hanno cambiato rotta. E il conto da pagare è rimasto in larga parte negli Usa. È questa la fotografia scattata dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta (in foto), e consegnata ieri alla platea dell'Assiom Forex, riunita al Palazzo del Casinò del Lido di Venezia. I numeri, ha osservato Panetta, raccontano una realtà meno lineare di quella evocata dalla retorica protezionista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Jesse Ventura senza filtri su Trump: “Gli americani stanno pagando le loro scelte”Jesse Ventura non ha peli sulla lingua.

Macron duro contro gli Usa: “Si stanno allontanando dagli alleati, rifiutiamo il nuovo imperialismo e la legge del più forte”Il presidente Macron ha espresso preoccupazione per la crescente distanza degli Stati Uniti dagli alleati storici, sottolineando come Washington si stia allontanando dalle regole internazionali.

Bankitalia: si accumulano squilibri che potrebbero rivelarsi destabilizzanti
ROMA (MF-NW)--Se si giudicasse lo stato dell'economia mondiale esclusivamente dai risultati del 2025, non si ravviserebbero particolari problemi. Gli sconvolgimenti geopolitici e le tensioni commerci

Persino #Bankitalia,famigerato covo di sovversivi rossi,si è accorta che le sciagurate misure economiche del #governomeloni stanno affamando milioni di italiani. Che si consoleranno con l’arte. #povertà #fisco #Adi #RdC #inflazione x.com

La BCE taglia, tu paghi di più: magia bancaria. Cartello sopra la porta: gennaio 2026, fisso al 3,43% con depositi BCE al 2%. Contesto secco: siamo in Italia, gennaio 2026, e i tassi BCE sui depositi stanno al 2% dal giugno 2024. Eppure il TAN medio dei mutu - facebook.com facebook