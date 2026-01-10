E' morto lo sceneggiatore cosentino Filippo Ascione collaborò con Fellini Vinse il Nastro d’Argento per Al lupo al lupo

E' morto Filippo Ascione, sceneggiatore, produttore e collaboratore di Federico Fellini, con il quale lavorò in qualità di assistente alla regia negli anni '80. Nato a Cariati (Cosenza) nel 1957, nel corso della sua proficua carriera, Filippo Ascione ha contribuito a numerose opere cinematografiche, con registi come Federico Fellini, Carlo Verdone, Sergio Rubini, Carmine Amoroso, Luca Verdone,.

