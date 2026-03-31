Il pubblico ministero ha presentato ricorso contro una decisione del giudice per le indagini preliminari riguardante un'inchiesta su presunti sfruttamenti di lavoratori cinesi. Secondo l'accusa, tutte le parti coinvolte, tra cui le aziende Dama-Paul&Shark e Aspesi, erano a conoscenza delle condizioni di lavoro. Il pm sottolinea che è necessario un controllo giudiziario per chiarire le responsabilità e verificare le situazioni descritte.

Come si "può seriamente pensare" di andare per circa "sette anni" in un "luogo per tre volte alla settimana" e di non vedere "nulla, e soprattutto le immagini degli alloggi, il cartello con l'orario di lavoro, le condizioni igieniche terrificanti". Quello che "è accaduto è che il caporale cinese ha reclutato manodopera cinese spesso priva di permesso di soggiorno", che poi "è stata utilizzata dai brand" e quegli "opifici cinesi pertanto non fanno parte" di aziende diverse da quelle "facenti capo ai brand della moda". Il ricorso al Riesame Lo scrivono i pm di Milano Paolo Storari e Daniela Bartolucci nell'atto d'appello... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sfruttamento lavoratori cinesi, il pm ricorre contro decisione gip: “Necessario il controllo giudiziario per Dama-Paul&Shark e Aspesi. Tutti sapevano”

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107 milioni di ricavi l'anno, 5,6 milioni di utili e 309 dipendenti di cui 130 operai. Sono i numeri dell’azienda Dama s.p.a. (titolare del marchio Paul & Shark), indagata dalla Procura di Milano per sfruttamento, insieme alla Alberto Aspesi s.p.a. 14 ore di lavoro, - facebook.com facebook