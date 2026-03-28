Sfruttamento nei laboratori della moda niente controllo giudiziario per Paul&Shark e Aspesi

Nessun procedimento giudiziario è stato avviato contro la società Dama, che possiede i marchi Paul&Shark e Aspesi. La società è di proprietà di Andrea Dini, il quale è cognato del governatore lombardo, ma questa relazione non è collegata alle accuse. Non ci sono state iscrizioni nel registro degli indagati o altre azioni legali contro le aziende coinvolte.

Il gip riconosce lo sfruttamento nel laboratorio di Garbagnate Milanese ma rigetta la richiesta di controllo giudiziario Nessun controllo giudiziario per Dama, la società proprietaria del marchio Paul&Shark di cui è titolare Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana (che non c'entra nulla con la vicenda), e Aspesi. Il gip di Milano, Roberto Crepaldi, ha respinto la richiesta in tal senso avanzata dal pm Paolo Storari. Il giudice ha aderito alla ricostruzione della procura sul presunto sfruttamento della manodopera cinese in “stato di bisogno”, che verrebbe impiegata 7 giorni su 7 dalle 8 del mattino alle 22 di sera. E tuttavia ha ritenuto che il provvedimento di controllo giudiziario non risolverebbe il problema del modello organizzativo sui criteri di scelta dei fornitori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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