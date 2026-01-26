Fa la spesa gli sfilano il portafogli

Sei andata a fare la spesa con i tuoi genitori all’Ipercoop del Centroborgo e, mentre eri alla cassa, ti hanno sottratto il portafoglio. Un episodio che evidenzia l’importanza di prestare attenzione durante le visite ai negozi, specialmente in ambienti affollati. In questa situazione, è fondamentale agire prontamente per tutelare i propri beni e prevenire eventuali furti.

Aveva accompagnato gli anziani genitori sabato mattina all’Ipercoop del Centroborgo per fare la spesa, ma arrivata alla cassa per pagare la merce acquistata, L. T., ha avuto una terribile sorpresa. Al padre mancava il portafogli, che all’interno conteneva 350 euro in contanti. "Avevo lasciato un attimo da solo mio padre, per comprare la frutta e la verdura, qualcuno gli si è avvicinato in quel momento e gli ha sfilato il portafogli – racconta la funzionaria comunale molto scossa –. Sui social ho denunciato l’accaduto per avvertire gli utenti e ieri pomeriggio sono andata dai carabinieri per fare querela scritta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fa la spesa, gli sfilano il portafogli Leggi anche: Mentre fa la spesa in un supermercato gli rubano il portafoglio col bancomat e gli svuotano il conto corrente: coppia denunciata Il 2026 colpisce il portafogli: rincari da 672 euro per famiglia tra spesa e assicurazioniIl 2026 si presenta come un anno di aumenti significativi per le famiglie italiane, con rincari stimati in circa 672 euro all’anno, secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. La Più Bella del Mondo illumina Catania! 25 gennaio 2025 – Ore 17:00 Parco Commerciale I Portali – San Giovanni La Punta (CT) Selezione ufficiale 28ª Edizione Bellezza autentica, eleganza e talento: ragazze da tutta Italia sfilano in casual, eleg - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.