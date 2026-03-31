In città si registrano aumenti nell’uso di gas esilarante come sostanza a basso costo tra i giovani, insieme a un incremento di lanci di razzi e petardi in strada. Contestualmente, si osserva una crescita di sfide pericolose che coinvolgono il fuoco, coinvolgendo spesso ragazzi e adolescenti. Le autorità segnalano una diffusione di queste pratiche che mettono a rischio la sicurezza pubblica e la salute dei giovani.

Milano – Lo sballo a buon mercato con il gas esilarante. Ma anche un uso sempre più massiccio di “razzi-petardi” in strada, che va di pari passo con l’escalation di sfide pericolose con il fuoco. E poi corse non autorizzate di moto e auto. Nei video, ancora, spopola la “droga verde“ con la codeina. Non solo: si esce con lame sempre più lunghe in tasca. Sono le mille facce del “disagio giovanile“ che emergono passando in rassegna i filmati postati sui social, Instagram e TikTok in primis, da giovanissimi milanesi. Tra le scene che fanno più scalpore ce n’è una in cui alcuni ragazzi si cospargono le mani di alcol e appiccano il fuoco, per poi correre e agitarsi fino a spegnerlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sfida del fuoco e droga verde: le nuove mode potenzialmente mortali del disagio giovanile

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