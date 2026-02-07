Omicidi immotivati | due casi emblematici del disagio giovanile

Due casi di omicidi senza un motivo chiaro scuotono l’Italia in pochi giorni. Una ragazza di 22 anni, uccisa dal fratello dopo una lite in casa, e un commerciante di 61 anni accoltellato nel suo negozio da un giovane in stato di alterazione. Sono episodi diversi, ma entrambi portano alla luce un problema che si fa sempre più frequente: la violenza tra i giovani, spesso alimentata da situazioni di marginalità e disagio sociale. La cronaca si ripete e le forze dell’ordine cercano di fare luce su questi episodi che mettono

I recenti fatti di cronaca che hanno visto la morte di Ylenia Musella, 22 anni, uccisa dal fratello al termine di una lite domestica, e di Gaetano Russo, commerciante di 61 anni accoltellato nel proprio esercizio commerciale da un giovane in stato di alterazione, pongono all'attenzione dell'interprete penale una questione ormai ricorrente: l'escalation di condotte omicidiarie poste in essere da giovani all'interno di contesti di grave marginalità sociale. Giovani che uccidono amici, familiari, sconosciuti e se stessi, rovinando la loro vita e quella degli altri. Si tratta di episodi che, pur diversi sotto il profilo fattuale, presentano evidenti analogie sul piano criminologico e giuridico, riconducibili a una comune matrice di disagio giovanile, povertà educativa, abuso di sostanze e assenza di strutture valoriali di riferimento.

