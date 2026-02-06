Nuove misure sicurezza dal governo | manifestazioni e disagio giovanile all’epoca del decretone

Il governo Meloni ha appena approvato una nuova legge di sicurezza. Le nuove misure puntano a controllare la violenza tra i giovani, limitare l’uso delle armi e mantenere l’ordine nelle città. Proteste e tensioni si sono fatte sentire nelle strade, con molti giovani che si sentono penalizzati. La legge ha già suscitato reazioni contrastanti tra chi la sostiene e chi invece teme una stretta troppo severa.

Il governo Meloni ha approvato una nuova legge di sicurezza che mira a contrastare l’aumento della violenza giovanile, l’uso di armi e la mancanza di ordine pubblico in città. Il decreto, presentato ieri sera al Consiglio dei ministri, riguarda il fronte della sicurezza urbana, della prevenzione e della protezione dei giovani. Le misure si concentrano soprattutto su due aree principali: l’emergenza manifestazioni, dove vengono rafforzati controlli e poteri di prevenzione, e il rischio di disuguaglianza sociale, con l’obiettivo di limitare l’accesso a strumenti e armi che possono causare danni gravi.🔗 Leggi su Ameve.eu

I Giovani Democratici di Ancona, rappresentati dai consiglieri Edoardo Carboni e Giacomo Petrelli, hanno evidenziato la necessità di un incremento delle forze dell’ordine per affrontare i problemi di sicurezza urbana e disagio giovanile.

Il tema della sicurezza è recentemente tornato al centro dell’attenzione pubblica, con particolare attenzione ai fenomeni di disagio giovanile e microcriminalità.

