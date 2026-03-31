Sfida a destra sulle bollette | i vannacciani votano contro il governo e incassano il sostegno di Alemanno

In un contesto politico segnato da tensioni sulla gestione delle bollette, i rappresentanti di destra appartenenti alla coalizione di governo hanno deciso di votare contro le proposte dell'esecutivo. Questa presa di posizione ha attirato l’attenzione di un esponente dell’opposizione, che ha espresso il proprio appoggio. La situazione si inserisce in una fase di confronto tra le forze politiche, dopo la sconfitta referendaria del governo Meloni.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Dopo la sconfitta al referendum il governo Meloni deve guardarsi anche alla sua destra, con l'offensiva orchestrata da Roberto Vannacci. Alla Camera infatti i tre deputati di Futuro nazionale Rossano Sasso, Edoardo Ziello e Emanuele Pozzolo votano no al decreto bollette e negano pure la fiducia all'esecutivo. E allo stesso tempo il nuovo partito che guarda alle Politiche 2027 incassa il sostegno di Gianni Alemanno. "Futuro nazionale non voterà la fiducia al governo sia nel merito che come segnale politico, in passato abbiamo dato fiducia al governo ma questa fiducia non e stata contraccambiata, né nei modi né nei fatti", ha spiegato Sasso intervenendo nell'aula della Camera. 🔗 Leggi su Today.it

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