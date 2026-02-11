Aiuti a Kiev sì alla fiducia con i piagnistei della sinistra I vannacciani votano con il governo

Da secoloditalia.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento approva la fiducia al decreto che dà aiuti all’Ucraina. Il governo ottiene il via libera, con i voti dei votanniani, e conferma la linea di sostegno alla guerra. La decisione divide le opposizioni, ma alla fine i voti sono stati schiaccianti.

Via libera alla fiducia posta dal governo al decreto legge sugli aiuti a Kiev. Una scelta di campo, illustrata dal ministro Guido Crosetto, che conferma la chiara postura di Palazzo Chigi, sempre la stessa dall’inizio del conflitto russo-ucraino. A differenza dello zigzagare delle opposizioni. Il Parlamento approva 207 sì, 119 no e 4 astenuti. Il testo, formato da tre articoli, ha come obiettivi quelli di prorogare, fino al  31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative di Kiev. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

aiuti a kiev s236 alla fiducia con i piagnistei della sinistra i vannacciani votano con il governo

© Secoloditalia.it - Aiuti a Kiev, sì alla fiducia con i piagnistei della sinistra. I vannacciani votano con il governo

Approfondimenti su Kiev Aiuti

Armi all’Ucraina, anche i vannacciani votano la fiducia al governo: “Non stiamo con la sinistra”

Questa mattina il Parlamento ha approvato con maggioranza il decreto che autorizza l'invio di armi in Ucraina.

"Fiero degli aiuti a Kiev". Crosetto alla Camera. Ma i vannacciani votano no

Durante una discussione alla Camera, Crosetto ha sottolineato l’importanza dell’aiuto italiano a Kiev, finalizzato a sostenere l’Ucraina contro le minacce esterne.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ucraina, flash mob Team Vannacci: «Stop a finanziamenti armi, Aula voti contro»

Video Ucraina, flash mob Team Vannacci: «Stop a finanziamenti armi, Aula voti contro»

Ultime notizie su Kiev Aiuti

Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news del 4 febbraio. Il Parlamento Ue il 24 febbraio vota il prestito a Kiev; Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina; Decreto aiuti a Kiev, verso il voto di fiducia oggi alla Camera. Divisi i due schieramenti - Giochi, il CIO vieta a un atleta ucraino il casco con l'immagine dei morti in guerra; Dl Ucraina verso fiducia alla Camera: M5S, Avs e 'vannacciani' chiedono stop aiuti a Kiev.

Nuovi aiuti (anche militari) a Kiev, sì della Camera: dai vannacciani ok alla fiducia, no al decretoCon 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti, l'aula della Camera dà il via libera alla questione di fiducia posta dal governo sul decreto per i nuovi aiuti, anche militari, all'Ucraina. unionesarda.it

Armi e aiuti a Kiev, la Camera approva la fiducia. Come hanno votato i VannaccianiVia libera dalla Camera alla fiducia al governo, posta sul dl per gli aiuti all'Ucraina. Si sono espressi a favore 207 deputati; 119 i contrari e 4 astenuti. L'esame del decreto, con il voto finale, r ... tg.la7.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.