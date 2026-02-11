Il Parlamento approva la fiducia al decreto che dà aiuti all’Ucraina. Il governo ottiene il via libera, con i voti dei votanniani, e conferma la linea di sostegno alla guerra. La decisione divide le opposizioni, ma alla fine i voti sono stati schiaccianti.

Via libera alla fiducia posta dal governo al decreto legge sugli aiuti a Kiev. Una scelta di campo, illustrata dal ministro Guido Crosetto, che conferma la chiara postura di Palazzo Chigi, sempre la stessa dall’inizio del conflitto russo-ucraino. A differenza dello zigzagare delle opposizioni. Il Parlamento approva 207 sì, 119 no e 4 astenuti. Il testo, formato da tre articoli, ha come obiettivi quelli di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative di Kiev. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Aiuti a Kiev, sì alla fiducia con i piagnistei della sinistra. I vannacciani votano con il governo

Questa mattina il Parlamento ha approvato con maggioranza il decreto che autorizza l'invio di armi in Ucraina.

Durante una discussione alla Camera, Crosetto ha sottolineato l’importanza dell’aiuto italiano a Kiev, finalizzato a sostenere l’Ucraina contro le minacce esterne.

