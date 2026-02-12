La Camera approva il decreto sulle armi all’Ucraina, ma i tre voti di Vannacci e dei suoi colleghi sono stati contrari al testo del governo. La maggioranza ha sostenuto il provvedimento, mentre i tre hanno deciso di non fidarsi delle scelte di Palazzo Chigi, votando contro. La notizia ha fatto discutere: nessun regalo di Vannacci a Meloni, anzi, una chiara presa di distanza.

Roma - Chi sperava che il generale Vannacci facesse un regalo a Giorgia Meloni togliendo il disturbo è rimasto deluso. I tre deputati confluiti nella sua formazione — Ziello, Sasso e Pozzolo — hanno votato contro il decreto armi all’Ucraina, ma si sono guardati bene dal negare la fiducia al governo, incassata con 207 sì, 119 no e 4 astenuti. Il provvedimento poi è passato, come prevedibile, con numeri più ampi: 229 favorevoli e 40 contrari. «Siamo un partito di destra e sappiamo benissimo dove stare», se la ride il generale. Il suo partito, Futuro Nazionale (marchio da cambiare per ragioni legali), ha tutte le intenzioni di restare ancorato alla maggioranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Armi all’Ucraina, la Camera approva: i 3 vannacciani votano la fiducia ma bocciano il testo del governo

Approfondimenti su Vannacci Italia

La Camera dei Deputati ha dato il via libera al dl Ucraina, approvando la fiducia richiesta dal governo.

Questa mattina il Parlamento ha approvato con maggioranza il decreto che autorizza l'invio di armi in Ucraina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Guerra in Ucraina, Vannacci demolisce Ursula: Non una goccia di sangue italiano sarà versata

Ultime notizie su Vannacci Italia

Argomenti discussi: Armi all’Ucraina, la Camera approva la fiducia: a votare Sì anche i tre deputati vannacciani; Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina; Ucraina, vannacciani votano sì alla fiducia ma no al decreto che passa con 229 voti favorevoli; L’Ucraina venderà armi all’Europa.

Armi all’Ucraina, anche i vannacciani votano la fiducia al governo: Non stiamo con la sinistraPassa il voto di fiducia al governo sul decreto per l’invio di armi in Ucraina. Sono stati 119 i voti contrari e 207 i favorevoli: tra di loro anche i tre deputati che si sono uniti a Futuro nazionale ... fanpage.it

Armi all’Ucraina, la Camera approva la fiducia: a votare Sì anche i tre deputati vannaccianiI tre deputati di Futuro Nazionale votano a favore del governo nonostante avessero presentato un emendamento contro l'invio di armi ... ilfattoquotidiano.it

Passa il voto di fiducia al governo sul decreto per l’invio di armi in Ucraina. Sono stati 119 i voti contrari e 207 i favorevoli: tra di loro anche i tre deputati che si sono uniti a Futuro nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Il generale ha detto che resta la contrari - facebook.com facebook

Ucraina, la Camera rinnova la fiducia al governo per l’invio di armi x.com