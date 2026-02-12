Armi all’Ucraina la Camera approva | i 3 vannacciani votano la fiducia ma bocciano il testo del governo

La Camera approva il decreto sulle armi all’Ucraina, ma i tre voti di Vannacci e dei suoi colleghi sono stati contrari al testo del governo. La maggioranza ha sostenuto il provvedimento, mentre i tre hanno deciso di non fidarsi delle scelte di Palazzo Chigi, votando contro. La notizia ha fatto discutere: nessun regalo di Vannacci a Meloni, anzi, una chiara presa di distanza.

Roma - Chi sperava che il generale Vannacci facesse un regalo a Giorgia Meloni togliendo il disturbo è rimasto deluso. I tre deputati confluiti nella sua formazione — Ziello, Sasso e Pozzolo — hanno votato contro il decreto armi all’Ucraina, ma si sono guardati bene dal negare la fiducia al governo, incassata con 207 sì, 119 no e 4 astenuti. Il provvedimento poi è passato, come prevedibile, con numeri più ampi: 229 favorevoli e 40 contrari. «Siamo un partito di destra e sappiamo benissimo dove stare», se la ride il generale. Il suo partito, Futuro Nazionale (marchio da cambiare per ragioni legali), ha tutte le intenzioni di restare ancorato alla maggioranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

