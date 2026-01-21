L’Under 17 conquista il terzo posto con una vittoria di misura contro la Casertana, in una partita ricca di emozioni e gol. Il match si è concluso con il punteggio di 5-3, testimonianza dell’impegno e della crescita della squadra in questa fase della stagione. Un risultato che conferma la solidità del settore giovanile e la determinazione dei ragazzi a migliorarsi continuamente.

Successo importante per l’ Under 17 che a suon di gol (5-3) con la Casertana conquista il terzo posto. Partita carica di emozioni quella che si è svolta al centro sportivo “Paolo Rossi”. I padroni di casa iniziano forte e dopo appena 10 minuti di gioco si trovano in doppio vantaggio, grazie alle reti di Ciarapica e di Calvà. Forti dell’uno-due iniziale, i ragazzi di Gambini allentano un po’ la pressione e permettono agli ospiti di acquisire maggiore fiducia tanto che la prima frazione di gioco si conclude sul 2-2. Nella ripresa la Casertana passa avanti con Esposito. Lo svantaggio serve al Perugia per tirare fuori gli artigli e riagguantare il pari con Raffaelli, per poi dilagare nel finale con la marcatura del solito Calvà e la rete in pieno recupero di Olimpieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. L'Under 17 a suon di gol si prende il terzo posto. Sfida rocambolesca (5-3) contro la Casertana

