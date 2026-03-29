ntonelli da fenomeno a Suzuka | vince in rimonta e si prende anche la vetta del Mondiale

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato il Gran Premio del Giappone 2026, partendo in difficoltà e riuscendo a rimontare fino alla vittoria. La gara, che si è svolta a Suzuka, si è conclusa con il pilota che ha preso anche la testa della classifica mondiale. La competizione ha visto numerosi cambi di posizione e sorpassi durante i 53 giri.

Andrea Kimi Antonelli si è preso il Gran Premio del Giappone 2026 con una gara che sembrava complicata già allo spegnimento dei semafori e che invece si è trasformata in un’altra dimostrazione di forza. Il giovane pilota della Mercedes, partito dalla pole, ha perso diverse posizioni in avvio ma è riuscito comunque a ricostruire la propria corsa fino alla vittoria, bissando il successo di Shanghai. Un risultato che gli consente anche di balzare in testa al campionato piloti dopo tre appuntamenti stagionali. L’inizio della gara non era stato affatto semplice per il pilota bolognese, scivolato addirittura in sesta posizione a causa di uno scatto poco brillante. 🔗 Leggi su Sportface.it

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