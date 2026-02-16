Sole vento e temperature massime di 15 gradi | il meteo a Milano e in Lombardia per il martedì di Carnevale
Il sole, il vento e le temperature di 15 gradi hanno caratterizzato il clima a Milano e in Lombardia durante il martedì di Carnevale. La giornata ha portato un cielo limpido e un vento moderato, con le persone che hanno approfittato delle condizioni favorevoli per uscire all'aperto. Le previsioni indicano che anche mercoledì 18 febbraio il tempo rimarrà stabile, con temperature simili e assenza di pioggia.
Per Martedì Grasso, 17 febbraio, e mercoledì 18 febbraio si prevedono temperature sui 15 gradi, cielo sereno e vento a Milano e in Lombardia. Come spiegato dal meteorologo Flavio Galbiati a Fanpage.it, giovedì 19 febbraio arriverà una perturbazione intensa ma veloce.🔗 Leggi su Fanpage.it
