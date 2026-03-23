Diocesi di Cefalù dall' assessorato regionale dell' Agricoltura l' olio per la messa crismale

Sabato 21 marzo 2026, presso il Salone Sansoni del Palazzo Vescovile di Cefalù (PA), una delegazione del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha offerto l’olio per la Messa Crismale. Questa iniziativa si ricollega a un’antica tradizione secondo cui dai territori della Diocesi veniva estratto l’olio dagli ulivi selvatici e consegnato al vescovo perché fosse benedetto. "Un segno molto bello, così antico e allo stesso tempo così attuale – ha spiegato il Vescovo di Cefalù, Mons. Giuseppe Marciante, ringraziando i presenti per il dono ricevuto –. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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