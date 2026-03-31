Settecento Napoletano incanta la Basilica di Maddaloni | trionfo per lo ' Stabat Mater' di Pergolesi

Nella serata di domenica 29 marzo, la Basilica del Corpus Domini a Maddaloni ha ospitato un evento dedicato alla musica sacra del Settecento napoletano. Il concerto ha visto la performance dell‘Stabat Mater di Pergolesi, attirando un pubblico numeroso e appassionato. L’evento ha rappresentato una testimonianza della tradizione musicale di quel periodo, creando un’atmosfera di grande coinvolgimento tra i presenti.

Grande partecipazione al Corpus Domini per il concerto dell’Orchestra Cimarosa: emozione e spiritualità nel segno della tradizione A rendere ancora più intensa l’esecuzione è stato il dialogo tra le voci soliste: il soprano Tamar Otanadze ha colpito per estensione e profondità emotiva, mentre il mezzosoprano Antonia Salzano ha offerto una prova solida e avvolgente. Insieme, le due interpreti hanno dato vita a duetti di grande armonia e pathos. Applausi anche per la seconda parte del concerto, dedicata al “Quoniam Tu Solus Sanctus” di Giacomo Insanguine, proposta in una versione valorizzata dal lavoro di revisione dello stesso Caiazza. In evidenza i solisti dell’orchestra: Domenico Sarcina (oboe), Mauro Russo (fagotto) e Francesco Capocotta (tromba), accompagnati dall’organo e basso continuo di Franca Volpicelli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati: a Palazzo Caetani lo “Stabat Mater” di PergolesiProtagonisti del concerto nella bella sala del Palazzo Caetani di Fondi saranno l’Orchestra da Camera Città di Fondi diretta dal M° Gabriele Pezone...

‘Meditatio de Passione Christi’, a Guardia Sanframondi lo Stabat Mater di Pergolesi tra musica e meditazioneUn intreccio di musica sacra, meditazione e tradizione liturgica accompagnerà il pubblico in uno dei momenti più intensi dell’anno cristiano.

Approfondimenti e contenuti su Settecento Napoletano

Maddaloni, il Settecento Napoletano incanta la Basilica: successo per lo Stabat Mater di PergolesiUn pubblico numeroso e attento ha gremito le navate dello storico tempio per assistere a un evento di rara intensità: l’esecuzione dello Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, seguito da una prezi ... casertaweb.com

Francesco Canessa, una vita tra i ricordi di Caruso e il Settecento napoletanoUna vita per la lirica. L’ex sovrintendente racconta aneddoti, battaglie e il legame di famiglia con il grande tenore napoletano. Dall’infanzia a Capri alla direzione dell San Carlo. Napoli si ... ilfoglio.it