Vent' anni fa moriva Luca Coscioni le sue parole | Da vivo ho dimostrato che si può parlare essendo muti

Economista, radicale, militante per la libertà di ricerca scientifica, Coscioni non accettò mai che la propria condizione restasse un fatto privato bensì responsabilità pubblica. Nel 2000 viene eletto online nel Comitato dei radicali presieduto da Marco Cappato. L’anno dopo è capolista della Lista Bonino-Pannella, sostenuto da oltre cento Premi Nobel nella battaglia per legalizzare la ricerca sugli embrioni. L’Italia approva nel 2004 la Legge 40, una delle normative più restrittive d’Europa sulla procreazione medicalmente assistita. Per Coscioni quella legge rappresenta il simbolo di una politica che teme la scienza e limita la libertà delle persone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Vent'anni fa moriva Luca Coscioni, affetto dalla peggiore specie di sclerosi fu pioniere nelle battaglie sul fine vitaNel 2002 fondò l'Associazione che ancora oggi porta il suo nome, passò gli ultimi dieci anni della sua vita su una sedia a rotelle e alla fine poteva comunicare solo con gli occhi e nemmeno più con il ... roma.corriere.it

Luca Coscioni moriva 20 anni fa: le frasi celebri, le battaglie, l’eredità straordinaria«Da vivo ho dimostrato che si può parlare essendo muti». Omaggio a una storia umana straordinaria, alla quale siamo tutti debitori. L'anniversario della morte è anche l'occasione per ribadire l'attual ... iodonna.it

Vent'anni fa moriva Luca Coscioni, simbolo della lotta per la libertà di ricerca. TPI ha intervistato la segretaria dell'associazione che porta il suo nome: "In Italia ci sono più resistenze che altrove sulla ricerca scientifica. Anche per il peso della Chiesa cattolica. L - facebook.com facebook

Dopo 20 anni continuiamo la lotta di Luca Coscioni. Oggi siamo infatti in marcia per chiedere al governo di smettere di negare la libertà di ricerca sulle cellule staminali embrionali: significa negare la speranza di cura a milioni di persone. x.com