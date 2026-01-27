Per celebrare un traguardo storico, il Museo Ghibli dedica una rassegna a film d'animazione scelti da Hayao Miyazaki, tra cui il classico del 1941 Hoppity va in città, opera che influenzò profondamente l'immaginario del maestro. Quando uno dei luoghi-simbolo dell'animazione giapponese decide di guardare indietro, la storia torna improvvisamente contemporanea: è ciò che accade al Museo Ghibli, che nel festeggiare il ventesimo anniversario di una sua longeva iniziativa culturale, riporta sul grande schermo un'opera del 1941 tanto rara quanto fondamentale per la formazione di Hayao Miyazaki. Il Museo Ghibli festeggia 20 anni riportando Hoppity va in città sul grande schermo Secondo quanto riportato da Oricon, il Museo Ghibli ha organizzato un festival cinematografico speciale per celebrare i vent'anni di una delle sue attività più caratteristiche: la proiezione di film raccomandati da Hayao Miyazaki a beneficio . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lo Studio Ghibli omaggia l'opera di 85 anni fa che ispirò Hayao Miyazaki: Hoppity va in città

