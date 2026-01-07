Futuro di Seta Gorrieri | Azienda unica regionale? Vantaggio da dimostrare

Il futuro del trasporto pubblico regionale è oggetto di discussione, con l’ipotesi di un’azienda unica regionale. Gorrieri sottolinea che tale soluzione potrebbe offrire vantaggi, ma resta da dimostrare il reale valore di questa proposta. In un contesto di finanziamenti statali sempre più limitati, il ruolo del trasporto pubblico rimane centrale per la vita quotidiana dei cittadini e l’efficienza delle amministrazioni locali.

Il trasporto pubblico locale, già soggetto ad un costante calo dei finanziamenti statali, è un servizio che incide quotidianamente sulla vita dei cittadini, su cui misurano i sindaci e gli amministratori che hanno eletto. Togliere alle amministrazioni locali una responsabilità diretta per affidarla indirettamente ad una grande società regionale è un atto di fiducia in nome di una supposta economia di scala tutta da dimostrare. La valutazione è di Claudio Gorrieri (nella foto), ex amministratore di Atcm dal 1999 al 2007. Gorrieri inquadra il nodo trasporto pubblico riconducendolo agli anni tra il ‘90 e il 2000, l’era bipartisan delle privatizzazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

