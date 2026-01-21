Ariano Irpino inadempienze nel servizio di refezione scolastica | dipendenti senza stipendio da ottobre
A Ariano Irpino, il servizio di refezione scolastica presenta recenti inadempienze da parte della società affidataria, che ha lasciato i dipendenti senza stipendio da ottobre. La situazione ha suscitato preoccupazione tra famiglie e istituzioni, evidenziando criticità nella gestione del servizio e la necessità di interventi per garantire continuità e tutela dei lavoratori.
Destano forte preoccupazione le gravi e reiterate inadempienze della società affidataria del servizio di refezione scolastica nel Comune di Ariano Irpino.Da mesi, in particolare dal mese di ottobre, la società non provvede al regolare pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, lavoratori che.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
