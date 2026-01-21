Ariano Irpino inadempienze nel servizio di refezione scolastica | dipendenti senza stipendio da ottobre

A Ariano Irpino, il servizio di refezione scolastica presenta recenti inadempienze da parte della società affidataria, che ha lasciato i dipendenti senza stipendio da ottobre. La situazione ha suscitato preoccupazione tra famiglie e istituzioni, evidenziando criticità nella gestione del servizio e la necessità di interventi per garantire continuità e tutela dei lavoratori.

