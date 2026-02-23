Refezione scolastica scelto tecnologo alimentare per garantire controlli sul servizio

Il Comune di Salice Salentino ha deciso di affidare a un tecnologo alimentare il controllo della refezione scolastica, dopo aver rilevato problemi di qualità nel servizio. La scelta mira a migliorare i controlli igienico-sanitari e a garantire pasti più sicuri per i bambini. Questa novità si inserisce in un’azione più ampia di rafforzamento delle verifiche sul cibo distribuito nelle scuole locali. La presenza di questa figura è già operativa nelle strutture scolastiche del territorio.

È l'iniziativa del Comune di Salice Salentino che ha affidato a Stefania Matera l’incarico di effettuare attività ispettive e redigere report sia presso il centro cottura che nei plessi scolastici a tutela dei bambini L’attività ispettiva prenderà avvio immediatamente con tre audit complessivi: due presso gli istituti scolastici del territorio comunale e uno presso il centro cottura di Mesagne, dove vengono preparati quotidianamente i pasti destinati agli alunni. Le verifiche saranno finalizzate al controllo del sistema documentale, all’ispezione delle aree di preparazione dei pasti e alla verifica della piena conformità al Regolamento CE n. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

