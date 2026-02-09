La Solierese formato baby ne rifila 5 al Casalgrande

La Solierese ha battuto il Casalgrande con un netto 5-2. La squadra di Tosi ha dominato fin dall’inizio, segnando cinque gol e mantenendo il controllo del gioco. Il Casalgrande ha tentato di reagire, ma non è riuscito a contenere l’attacco della Solierese. In campo, i giocatori di entrambe le squadre hanno dato il massimo, anche se alla fine il risultato ha premiato la formazione di Soliera.

