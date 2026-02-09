La Solierese formato baby ne rifila 5 al Casalgrande
La Solierese ha battuto il Casalgrande con un netto 5-2. La squadra di Tosi ha dominato fin dall’inizio, segnando cinque gol e mantenendo il controllo del gioco. Il Casalgrande ha tentato di reagire, ma non è riuscito a contenere l’attacco della Solierese. In campo, i giocatori di entrambe le squadre hanno dato il massimo, anche se alla fine il risultato ha premiato la formazione di Soliera.
SOLIERESE 5 CASALGRANDE 2 SOLIERESE: Tosi, Tagliavini, Gianelli (32'st Bartolomeo), Boschetti (25'st Stancato), Mecorrapaj, Vignocchi, Pagano (17'st Marani), Vaccari, Caselli (17'st Dapoto), Feninno, D'Ambrosio (41'st Ronchetti). A disp. Prejmerean, De Matteis, Ravo, Schirmo. All. Greco. CASALGRANDE: Cammarota, Palladini (32'st Bonicelli), Pezzi (11'st Pigoni), Strozzi (14'st Mediani), Sabbadin, Fornari, Giordano (46'st Veroni), Sekyere, Di Costanzo, Xhuvelaj, Grignani (48'st Lentini). A disp. Moscardini, Pacella, Galletta, Borrelli. All. La Monica. Arbitro: Petronilla di Parma Reti: 31' Gianelli, 42' Vaccari, 8'st D'Ambrosio, 15'st Grignani, 36'st Sekyere, 38'st (rig.
