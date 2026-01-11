Nella sfida di Serie D tra Folgore e Villa Valle, la squadra di casa si rinforza in difesa con l’arrivo di Vona, che potrebbe scendere in campo fin dall’inizio. La Folgore Caratese, dopo la partenza di Caldirola, si prepara a confermare la solidità del reparto difensivo, puntando sulla nuova acquisizione per affrontare al meglio la partita.

Non ha perso tempo la Folgore Caratese. Caldirola giovedì ha firmato a Benevento (ma la società era già al corrente da qualche giorno della decisione dell’ex difensore del Monza) e oggi il suo naturale sostituto arrivato dal mercato potrebbe addirittura partire come titolare al fianco di Samotti. La scelta è ricaduta su Edoardo Vona (foto) che giunge in riva al Lambro in prestito dal Pontedera. Classe ’96, cresciuto nel vivaio del Latina, Vona ha indossato diverse maglie nella sua lunga carriera (tra cui Santarcangelo, Cremonese, Virtus Verona, Tortolì, Igea Virtus, Castrovillari, Bisceglie, Imolese, Taranto, Recanatese e Casarano). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calcio Serie D. Folgore-Villa Valle: in difesa c'è Vona

