In questa giornata di Serie D, il Seravezza ha incontrato alcune difficoltà, mentre il Camaiore ha confermato le proprie prestazioni positive fuori casa. La partita ha evidenziato le differenze di rendimento tra le due squadre versiliesi, in un contesto di campionato equilibrato e competitivo. Analizzare questi risultati può offrire spunti utili per le prossime sfide e l’andamento generale del girone E.

In Serie D è stata una domenica molto diversa l’ultima di gennaio per le due versiliesi Seravezza e Camaiore. che poi fra due settimane si ritroveranno l’una contro l’altra al “Buon Riposo“ domenica 8 febbraio nel derbyssimo di Serie D: all’andata vinsero 2-0 il bluamaranto allora ancora allenati da Pietro Cristiani. e quella del 5 ottobre resta finora l’unica vittoria al Comunale della stagione dei camaioresi. Il Seravezza ieri l’altro ha pareggiato 1-1 con l’Aquila Montevarchi interrompendo così la striscia di tutte vittorie al “Buon Riposo“ in questo campionato (dopo 10 su 10 è arrivata la prima X interna). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

SERIE D (GIRONE E). Il Seravezza ha iniziato il ritorno sottotono, il Camaiore di Turi vince sempre fuori casa

Oggi si disputano le gare della 21ª giornata nel girone E di Serie D, quarta di ritorno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

