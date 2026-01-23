Match d’alta classifica al Pala Don Bosco per la 18ª giornata di Serie C1 il Pioppo Futsal fa visita al Palermo C5

La 18ª giornata di Serie C1 si apre con una sfida di alta classifica al Pala Don Bosco, dove il Pioppo Futsal affronta il Palermo C5. Una partita importante per entrambe le squadre, con i giocatori pronti a mettere in campo impegno e determinazione. Prestigiacomo ha sottolineato la difficoltà dell’incontro, ma anche la volontà di scendere in campo con atteggiamento competitivo e rispetto reciproco.

Sabato pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo andrà in scena la 18ª giornata del Campionato di Serie C1 con i gialloverdi del Pioppo Futsal ospiti dei rosanero del Palermo C5. Una sfida d'alta quota, con i padroni di casa in seconda posizione a 41 punti e con i gialloverdi in quinta posizione con 28 punti all'attivo. Ambedue le squadre sono reduci da due vittorie di fila e vorranno continuare a raccogliere l'intera posta in palio; i rosanero, in particolar modo, non perdono una gara dall'11 ottobre quando andò in scena la sfida contro la capolista Akragas; mentre il Pioppo Futsal, dopo la sconfitta rimediata nell'ultima gara del 2025 in casa degli 89ers, ha cambiato marcia e ottenuto due vittorie con belle prestazioni contro Vigor San Cataldo e Isola C5.

