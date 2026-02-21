pioppo futsal alla ricerca di punti importanti per la classifica oggi arriva il palermo futsal club

Il Pioppo Futsal cerca punti fondamentali per migliorare la posizione in classifica. La squadra di casa affronta oggi il Palermo Futsal Club al Pala Don Bosco, nella 23ª giornata di Serie C1. Dopo alcune partite senza vittorie, i gialloverdi vogliono tornare a vincere davanti al proprio pubblico. La partita si preannuncia importante per entrambe le squadre, che puntano a ottenere un risultato positivo. La palla ora passa al campo.

Oggi pomeriggio il Pioppo Futsal torna al Pala Don Bosco in occasione della 23ª giornata del Campionato di Serie C1, a fare visita ai gialloverdi il Palermo Futsal Club. Gli uomini di mister Basile sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta infrasettimanale nella trasferta di Alcamo per mano del Don Bosco Bonifato e consapevoli del fatto di dover ritrovare la vittoria per mantenere la posizione in alta classifica; i rosanero, invece, sono reduci dal pareggio casalingo nel match contro il Merlo C5 e alla ricerca di punti importanti per allontanare sempre più la zona play-out. Appuntamento questo pomeriggio al Pala Don Bosco, con calcio d’inizio previsto per le ore 18:00.🔗 Leggi su Monrealelive.it

Pioppo Futsal alla ricerca dei tre punti, oggi arriva il San Vito Lo Capo al Pala Don Bosco di Palermo per un match che si prospetta ricco di insidie per i gialloverdiIl Pioppo Futsal affronta oggi il San Vito Lo Capo al Pala Don Bosco di Palermo per la 21ª giornata di Serie C1, dopo aver perso due partite consecutive.

