Pioppo Futsal alla ricerca di punti importanti per la classifica oggi arriva il Palermo Futsal Club
Il Pioppo Futsal cerca punti fondamentali per migliorare la posizione in classifica. La squadra di casa affronta oggi il Palermo Futsal Club al Pala Don Bosco, nella 23ª giornata di Serie C1. Dopo alcune partite senza vittorie, i gialloverdi vogliono tornare a vincere davanti al proprio pubblico. La partita si preannuncia importante per entrambe le squadre, che puntano a ottenere un risultato positivo. La palla ora passa al campo.
Oggi pomeriggio il Pioppo Futsal torna al Pala Don Bosco in occasione della 23ª giornata del Campionato di Serie C1, a fare visita ai gialloverdi il Palermo Futsal Club. Gli uomini di mister Basile sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta infrasettimanale nella trasferta di Alcamo per mano del Don Bosco Bonifato e consapevoli del fatto di dover ritrovare la vittoria per mantenere la posizione in alta classifica; i rosanero, invece, sono reduci dal pareggio casalingo nel match contro il Merlo C5 e alla ricerca di punti importanti per allontanare sempre più la zona play-out. Appuntamento questo pomeriggio al Pala Don Bosco, con calcio d’inizio previsto per le ore 18:00.🔗 Leggi su Monrealelive.it
Pioppo Futsal alla ricerca dei tre punti, oggi arriva il San Vito Lo Capo al Pala Don Bosco di Palermo per un match che si prospetta ricco di insidie per i gialloverdiIl Pioppo Futsal affronta oggi il San Vito Lo Capo al Pala Don Bosco di Palermo per la 21ª giornata di Serie C1, dopo aver perso due partite consecutive.
Leggi anche: Giro di boa per il Pioppo Futsal, oggi i gialloverdi saranno ospiti del Palermo Futsal 89ersVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pioppo Futsal alla ricerca dei tre punti, oggi arriva il San Vito Lo Capo al Pala Don Bosco di Palermo per un match che si prospetta ricco di insidie per i gialloverdi; Pioppo Futsal alla ricerca dei tre punti oggi arriva il San Vito Lo Capo al Pala Don Bosco di Palermo per un match che si prospetta ricco di insidie per i gialloverdi; Palermo Futsal Club, tra rimonta e gol: pari con la Merlo C5; Pioppo Futsal vittorioso con finale da brivido: a 17 secondi dalla sirena Lo Giudice regala i 3 punti ai gialloverdi e fa esplodere di gioia il Pala Don Bosco.
Se un pioppo diventa 'oro verde' per la ricerca. L'operazione del Policlinico di MilanoIl pioppo da taglio diventa 'benzina verde' che alimenta la ricerca. Nasce dal recupero di una vecchia tradizione la nuova mission degli alberi del Policlinico di Milano. La Fondazione Sviluppo Ca' ... adnkronos.com
Pioppo Futsal. . Le parole di Mister Basile e del nostro Ciccio Lo Giudice al termine di Pioppo Futsal - San Vito C5, 21° giornata del Campionato di Serie C1 25/26, vinta dai gialloverdi con un gol di Lo Giudice nei secondi finali. #pioppofutsal #pioppo #pioppof - facebook.com facebook