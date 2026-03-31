Venerdì sera si disputerà la partita tra Carpi e Pontedera nella Serie C. Entrambe le squadre attraversano un momento difficile, con settimane di risultati negativi alle spalle. La sfida si svolgerà allo stadio ’Cabassi’, dove si prevede un’atmosfera tesa. Le due formazioni cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica, entrambe in crisi da inizio dicembre.

Ci fosse l’acqua venerdì sera al ’Cabassi’ invece che il prato sarebbe una sfida tutta in apnea. Perché Carpi (foto) e Pontedera stanno vivendo con la testa sott’acqua la loro stagione da inizio dicembre. Quella che per i biancorossi è una gara da dentro o fuori per evitare i playout e che per i toscani è un’ultimissima spiaggia per agganciarli metterà infatti di fronte le due peggiori squadre degli ultimi 5 mesi di campionato. La differenza è che nei 3 mesi iniziali il Carpi aveva cominciato a tutto gas e si presenta allo scontro salvezza con ben 14 punti di vantaggio, bottino che permette ancora a Zagnoni e compagni di essere padroni del proprio destino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C, verso la sfida di venerdì sera. Carpi-Pontedera, crisi a braccetto

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