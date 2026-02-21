Ascolcalcio | Pontedera sfida cruciale per la Serie C Corradini ko

Il Pontedera ha ottenuto una vittoria importante contro l’Ascolcalcio, complicando la corsa alla Serie C. Durante la partita, Corradini si è infortunato, lasciando incertezza sul suo rientro. Tomei ha sottolineato l’importanza di questa sfida per il futuro del team. La squadra di casa si prepara a un mese decisivo, con obiettivi chiari e molte sfide da affrontare. La tensione cresce in vista delle prossime partite cruciali.

Ascolcalcio alla prova del Pontedera: Tomei avverte, Corradini verso il rientro, la corsa alla Serie C si fa più complessa. L’Ascolcalcio si prepara ad affrontare una trasferta impegnativa sul campo del Pontedera, una sfida cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre nel campionato di Serie C. L’allenatore Francesco Tomei ha sottolineato la difficoltà del match, evidenziando come ogni partita nel girone di ritorno rappresenti una vera e propria battaglia per la salvezza o per un miglior posizionamento in classifica. La partita si disputerà al “Mannucci” e vedrà i marchiani a caccia di punti fondamentali, mentre i toscani, attualmente in ultima posizione, tenteranno di risollevare il proprio destino.🔗 Leggi su Ameve.eu Livorno salvezza: vittoria al 90° con Di Carmine, Bra ko in un match cruciale per la Serie C.Il Livorno conquista tre punti pesanti contro il Bra, vincendo 2-1 al minuto 90. Eccellenza Sicilia: Sciacca-Kamarat, scontro diretto per la Serie D: sfida cruciale al Gurrera.L’Eccellenza Sicilia si infiamma con il duello tra Sciacca e Kamarat, causa il vertice in bilico nel girone A. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ascoli Calcio, Tomei: Pontedera avrà tanti stimoli per far bene, altra sfida difficile. Corradini ancora non è prontoL'allenatore dell'Ascoli Francesco Tomei ha presentato nella sala stampa del Picchio Village la gara contro il Pontedera in programma Domenica 22 Febbraio alle ore 14:30 allo stadio Mannucci per la ... picenotime.it Pontedera, Braglia sfida per la sedicesima volta il Picchio. Quattro vittorie all'attivo ma l'ultima nel 2012Piero Braglia si prepara a sfidare per la sedicesima volta l' Ascoli in carrera nel match che il suo Pontedera ha in calendario Domenica 22 Febbraio alle ore 14:30 allo stadio Mannucci per la ... picenotime.it