La spesa dopo l' ufficio | il Mercato di Testaccio lancia la nuova sfida del venerdì sera

Il Mercato di Testaccio introduce una novità per il venerdì sera, eliminando spettacoli musicali e altre iniziative che potrebbero disturbare i residenti. La decisione mira a offrire un’esperienza più tranquilla ai visitatori e a rispettare le esigenze della zona. La modifica riguarda la spesa post-lavoro, con l’obiettivo di creare un ambiente più sereno e conviviale nel mercato.