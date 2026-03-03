La spesa dopo l' ufficio | il Mercato di Testaccio lancia la nuova sfida del venerdì sera
Il Mercato di Testaccio introduce una novità per il venerdì sera, eliminando spettacoli musicali e altre iniziative che potrebbero disturbare i residenti. La decisione mira a offrire un’esperienza più tranquilla ai visitatori e a rispettare le esigenze della zona. La modifica riguarda la spesa post-lavoro, con l’obiettivo di creare un ambiente più sereno e conviviale nel mercato.
Niente spettacoli con intrattenimento musicale e, in generale, niente appuntamenti che possano creare problemi di convivenza con i residenti. E’ questa la premessa, necessaria, da cui il mercato Testaccio parte per annunciare la decisione di aprire anche in orario serale.La spesa dopo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
