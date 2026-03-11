Casertana tra stadio e campo | inviato il progetto per il nuovo Pinto i falchetti puntano ai playoff

La Casertana ha inviato il progetto per il nuovo stadio Pinto, mentre in campo la squadra sotto la guida di Manuel Coppitelli cerca di avvicinarsi ai playoff. Sono stati fatti passi avanti sia sul fronte della ristrutturazione dello stadio che sui risultati sportivi, con i falchetti determinati a mantenere alta la posizione in classifica. La società e il team continuano a lavorare con obiettivi chiari e senza interruzioni.

Per la Casertana arrivano segnali positivi sia fuori che dentro il campo. Da un lato si registrano novità importanti sul progetto di ricostruzione dello stadio cittadino, dall'altro la squadra allenata da Manuel Coppitelli continua a inseguire la zona alta della classifica con rinnovata fiducia.