Durante l'ultima puntata di "Only Fanta - Tutti Teorici" Nicolas Cariglia e Samuele Mandarò discutono su alcuni dati inaspettati della Serie A. Uno di questi riguarda certamente il Napoli di Conte, una delle squadre più equilibrate di questo campionato. Guarda l'episodio completo sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie A, il Napoli è la squadra più offensiva d'Italia: la nostra analisi

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