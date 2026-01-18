Ecco un'introduzione adatta all'articolo richiesto: La 21ª giornata di Serie A ha offerto spunti importanti sulle dinamiche del campionato. L’Inter continua la sua marcia in modo stabile, il Napoli mantiene il passo e la Juventus attraversa un momento di difficoltà. In questa analisi, vengono approfonditi i principali risultati e le tendenze emerse, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della giornata appena conclusa.

Cosa sta dicendo la giornata numero 21 della Seria A? Massimiliano Gallo sul Corriere dello Sport propone questa analisi. L’Inter avanza inesorabile, prendendo possesso del campionato «alla maniera di Indurain più che di Pogacar». Non uno strappo improvviso, ma un ritmo costante, crescente, che porta gli avversari a mollare uno dopo l’altro. Dopo la Juventus, che dice «addio ai residui sogni di gloria», il Napoli resta aggrappato tra mille difficoltà, mentre «l’Inter quasi non suda». A Udine, la capolista ha offerto una «plastica dimostrazione di superiorità»: un paio di accelerazioni, il gol di Lautaro e pratica archiviata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Serie A, l’analisi sulla 21 giornata di Serie A: l’Inter avanza inesorabile, il Napoli resta aggrappato e la Juve…

Risultati Serie A, le big contro le proprie nemesi: si salva solo l’Inter trascinata da Lautaro! L’analisi di Condò sulla 15a giornata: campionato giovane e apertissimo

Nella 15ª giornata di Serie A, le grandi del campionato affrontano le proprie nemesi: solo l’Inter si salva grazie a Lautaro. Condò analizza come il torneo, ancora giovane, si confermi molto aperto, con risultati sorprendenti e sfide decisive in vista. L’articolo esplora i principali incontri e le dinamiche emergenti di questa fase del campionato.

Risultati Serie A Women, pomeriggio di rimonte nella nona giornata: colpo Fiorentina in casa del Como, derby in goleada all’Inter, la Juve batte il Napoli nel finale!

Nella nona giornata di Serie A Women, si sono registrate emozionanti rimonte e numerosi gol, con vittorie significative di Fiorentina, Juve e Inter. Le partite hanno regalato spettacolo e colpi di scena, tra cui un derby in goleada e un finale di match avvincente. Un pomeriggio ricco di emozioni e risultati sorprendenti nel massimo campionato femminile italiano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

The Beast in Me è una serie che non chiede “chi è stato”, ma “chi siamo diventati per poter convivere con quello che è successo”. Ed è qui che il genere si trasforma, smettendo di essere intrattenimento e diventando analisi pura e profonda. Un'analisi a cura - facebook.com facebook

[ANALISI] Quanto è costato finora un punto in Serie A la classifica dei top club a metà della stagione 2025/26. Bologna, Como e Inter le migliori. Napoli, Juventus e Fiorentina le peggiori. Ecco la graduatoria completa x.com