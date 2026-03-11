la nostra peggior partita offensiva

La Tema Sinergie torna da Pesaro senza punti, ma con la consapevolezza di aver toccato il punto più basso. La squadra ha disputato una partita offensiva difficile da dimenticare, conclusa con la terza sconfitta consecutiva. La prestazione dei faentini è risultata complessivamente negativa, rendendo complicato individuare aspetti positivi in una gara in cui tutto sembra essere andato storto.

La Tema Sinergie ritorna da Pesaro senza punti ma con una certezza: peggio di così non può giocare. È difficile analizzare la prestazione dei faentini che ha portato alla terza sconfitta consecutiva, perché niente è andato per il verso giusto. Percentuali al tiro ‘irreali’ per una squadra con un simile potenziale offensivo, con il 35% da due e un misero 626 da tre oltre al 1320 ai liberi, una difesa poco aggressiva e la mancanza di idee sono state il filo conduttore di una serata da incubo. Incredibile è l’113 dal campo (07 da tre) di Vettori, emblema di una squadra che non ha saputo fare canestro e si è innervosita troppo, prestando il fianco ad un avversario che ha vinto senza fare nulla di straordinario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

