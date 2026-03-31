Serena Rossi con Sarah Toscano nel film Netflix Non abbiam bisogno di parole | Anche io ho avuto una prof che mi ha cambiato la vita Oggi essere poliedrici è un valore

Da superguidatv.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Serena Rossi e Sarah Toscano sono le protagoniste del nuovo film Netflix intitolato “Non abbiam bisogno di parole”, diretto da Luca Ribuoli. La pellicola sarà disponibile a partire da venerdì 3 aprile. Durante una intervista, Rossi ha raccontato di aver avuto una insegnante che le ha cambiato la vita, sottolineando come essere poliedrici rappresenti oggi un valore.

Serena Rossi protagonista insieme a Sarah Toscano del nuovo film Netflix “Non abbiam bisogno di parole”, diretto da Luca Ribuoli  e che sarà disponibile da venerdì 3 aprile. Nel cast anche Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio lorillo, Alessandro Parigi e Asia Corvino.  Serena Rossi nel film è Giuliana, professoressa di Sarah Toscano che nella pellicola interpreta Eletta, una timida adolescente unica udente in una famiglia di persone sorde, che scopre il suo talento per il canto ed è costretta a scegliere tra il dovere e la ricerca della propria strada. Serena Rossi su Netflix “Non abbiam bisogno di parole”. “Ho costruito questo personaggio insieme a Luca, che mi ha messo davanti a una prova che alzava sempre di più l’asticella: voleva sempre di più, la voleva proprio appassionata questa professoressa”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Serena Rossi con Sarah Toscano nel film Netflix “Non abbiam bisogno di parole”: “Anche io ho avuto una prof che mi ha cambiato la vita. Oggi essere poliedrici è un valore”

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