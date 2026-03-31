Sepolta viva Italia donna di 57 anni trovata morta in casa | l’assurda scoperta

Una donna di 57 anni è stata trovata morta nel suo appartamento nel centro di Verona. L'abitazione presentava un'ampia quantità di scatole, sacchetti e pacchi accumulati ovunque. La scoperta è avvenuta in circostanze che stanno ora facendo oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine.

Una donna di 57 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in centro a Verona, trasformato col tempo in un vero deposito di scatole, sacchetti e pacchi accumulati ovunque. A lanciare l’allarme è stato il compagno, insospettito dal fatto che non rispondesse più al telefono. Secondo le ricostruzioni emerse nelle cronache locali, l’abitazione è stata individuata grazie al segnale dei cellulari. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti una scena impressionante. L’ingresso dell’appartamento era quasi del tutto ostruito dal materiale accatastato, tanto che per aprire un varco è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Leggi anche: Scoperta shock in casa: donna trovata senza vita, era morta da un mese Donna di 59 anni trovata morta in casaMomenti di apprensione lunedì mattina in via D’Azeglio, nel quartiere Campanella, dove la polizia locale del Circondario è intervenuta in...