Donna di 59 anni trovata morta in casa

Lunedi mattina in via D’Azeglio, a Campanella, la polizia locale è entrata in un appartamento dopo che alcuni vicini avevano segnalato il silenzio sospetto. Dentro hanno trovato una donna di 59 anni senza vita. La scena ha sconvolto il quartiere, ancora da chiarire le cause del decesso.

Momenti di apprensione lunedì mattina in via D'Azeglio, nel quartiere Campanella, dove la polizia locale del Circondario è intervenuta in un'abitazione dopo la segnalazione di alcuni vicini preoccupati per il silenzio prolungato della residente. La donna, 59 anni, viveva sola e da giorni non dava notizie di sé, suscitando preoccupazione tra chi la conosceva nel quartiere. Gli agenti, coordinati con i vigili del fuoco, hanno provveduto ad aprire la porta dell'appartamento, permettendo l'accesso al personale sanitario del 118. Purtroppo, per la signora G. I., non c'era più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

