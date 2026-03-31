Senesi trasferimento alla Juve a rischio per questo motivo | le ultime novità
Il trasferimento del difensore argentino, attualmente in scadenza di contratto con il Bournemouth, alla Juventus potrebbe essere a rischio. Le ultime notizie indicano che ci sono ostacoli legati alle trattative tra le due società, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La situazione rimane da seguire per conoscere eventuali sviluppi nelle prossime settimane.
Senesi, trasferimento la Juve a rischio per questo motivo: le ultime novità sul futuro del centrale argentino a scadenza col Bournemouth. La dirigenza della Juventus continua a lavorare assiduamente per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Sebbene Antonio Rüdiger rappresenti l’assoluto obiettivo primario, le difficoltà legate a questa complessa operazione spingono inevitabilmente il club torinese a valutare delle valide piste alternative. Tra queste, spicca in particolar modo il profilo di Marcos Senesi, centrale argentino attualmente in uscita dal Bournemouth. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Rispetto ad altre trattative, il nodo principale da sciogliere non riguarda la concorrenza internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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